تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد علي في شعفاط

شيّع المئات من أهالي بلدة عناتا، فجر اليوم الأحد، جثمان الشهيد محمد علي (17عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد محمد علي، ليصلى عليه في مسجد أبو عبيدة ببلدة عناتا، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، جثمان الشهيد محمد علي محمد علي (17 عامًا)، من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

واشترطت سلطات الاحتلال إتمام مراسم دفن الشهيد في غضون ساعتين من موعد تسليمه.

فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية سكان مدينة القدس المحتلة للمشاركة في مسيرة التشييع.

وخلال انطلاق موكب التشييع هتف الشبان لقائد أركان المقاومة "محمد الضيف"، تخلله إطلاق رصاص في الهواء.

وفي 25 يناير/كانون الثاني، استشهد الفتى محمد علي، بعد ساعات من إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم شعفاط قرب مدينة القدس، عقب هدم الاحتلال منزل الشهيد عدي التميمي.

المصدر / فلسطين أون لاين