الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو المتطرفة

تظاهر عشرات الآف من الإسرائيليين، مساء السبت، ضد سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة الهادفة إلى إدخال إصلاحات على جهاز القضاء، بهدف إضعافه والسيطرة عليه، والذي تعتبره المعارضة يمس الديمقراطية.

وتتواصل احتجاجات المعارضة الإسرائيلية والعشرات من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، للأسبوع الخامس على التوالي، ضد حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء، ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، بحسب المعارضة.

وتجمع عشرات الآف من المتظاهرين في عدد من المدن من بينها (تل أبيب) وحيفا وبئر السبع، وهرتسيليا وريشون ليتسيون، والقدس المحتلة مساء السبت، مرددين الهتافات ضد سياسة حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء.

واحتشد نحو 50 ألف متظاهر في ساحة “هبيما” في (تل أبيب)، في الوقت الذي شارك فيه عشرات الآلاف بمسيرة احتجاجية نحو شارع "كابلان".

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن 100 ألف متظاهر خرجوا مساء السبت، بمشاركة رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حاملين لافتات وشعارات رفضًا لتدخل الحكومة، بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقًا لسياساتها.

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والشعارات التي تطالب بوقف سياسة الأبارتهايد العنصرية.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجدها في الأماكن التي شهدت التظاهرات، وأغلقت العديد من الشوارع تحسبا لأي حوادث قد تتخلها النظارات.

المصدر / وكالات