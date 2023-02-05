مؤتمر صحفي مشترك يجمع شباب وخدمات رفح

وائل الحلبي:

كشف مصدر مطلع أن المساعي الحثيثة التي أجراها رؤساء الأندية في رفح رفقة عدد من الكوادر الرياضية والوطنية، تكللت بالنجاح في تهدئة الأوضاع بين ناديي شباب وخدمات رفح.

وقال المصدر لـ :" " إن هذه الجهود بدأت بعد حالة التوتر التي سادت بين جماهير قطبي الكرة الرفحية، مبينا أن الأمور بطريقة إيجابية من أجل التوصل إلى تفاهم بين الطرفين بعد البيانات الصادرة من الطرفين.

وأبدى نادي شباب رفح استياءه من ذكر اسمه في المؤتمر الصحفي لجاره الخدمات، الذي عقده مساء الخميس الماضي والذي استنكر فيه رئيس نادي خدمات رفح قرار اتحاد كرة القدم برفض تسجيل اللاعب محمود النيرب على قيود الفريق وللظلم التحكيمي الذي تعرض له ناديه حسب ما ذكر في المؤتمر.

وأشار المصدر إلى أن رؤساء أندية جماعي رفح والقادسية والاستقلال والشوكة والوحدة نجحوا برفقة عدد من كوادر الرياضة في رفح بتقريب وجهات النظر بين الناديين، حيث من المفترض أن يصدر من خدمات رفح تصريح مقتضب ينفي فيه ذكر اسم نادي شباب رفح في المؤتمر وأن ما حدث كان اجتهادا صحفيا ليس للنادي علاقة فيه.

وأضاف أن شباب رفح سيرد بعدها بتصريح مماثل يؤكد فيه على العلاقة الكبيرة التي تجمع الناديين، على أن يتم بعدها بأيام عقد مؤتمر صحفي يجمع الناديين في مقر بلدية رفح وبحضور رئيس البلدية وممثلي الفصائل الفلسطينية في المحافظة ورؤساء الأندية والكوادر الرياضية.

المصدر / خاص - فلسطين أون لاين