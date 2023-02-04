نتائج اجتماع اتحاد كرة القدم مع إدارة نادي الشجاعية

غزة / مؤمن الكحلوت:

استقبل مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية اليوم السبت، وفداً من اتحاد كرة القدم برئاسة نائب الرئيس إبراهيم أبو سليم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ورحب رئيس النادي الأستاذ نايف الحطاب بوفد الاتحاد، وشكرهم على الزيارة والتي اعتبرها مقدرة لدى النادي.

وناقش مجلس إدارة الشجاعية مع اتحاد الكرة الأحداث الأخيرة التي حدثت عقب نهاية مباراة الفريق أمام شباب رفح، حيث أكد الاتحاد أنه ينتظر تقرير الشرطة حول الأحداث وما صاحبها.

وقدم مجلس إدارة الشجاعية خلال الجلسة عدة ملاحظات، مطالباً الاتحاد أخذها بعين الاعتبار لمعالجة الأخطاء التي وقعت خلال الفترة السابقة.