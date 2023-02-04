سبب غضب أنشيلوتي قبل مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

انتقد مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الضغط الشديد في روزنامة المباريات التي يخوضها فريقه، قائلا إنه لا يبدو صائبا أن يكون الفارق بين المباريات أقل من 72 ساعة.

وتأتي تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني الأحد الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي، بعد أن لعب أمام فالنسيا يوم الخميس في مباراة انتهت الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت للحديث عن المواجهة القادمة لفريقه: "لسنا سعداء باللعب مع وجود فارق أقل من 72 ساعة، لا يبدو لي صائبا. يجب علينا أن نلعب لأننا يجب علينا أن نلعب".

وأشاد بالقوة الدفاعية لمايوركا على ملعبه، قائلا: "هذه إحصائيات واضحة، إنه فريق يدافع جيدا ويستمتع بالمرتدات، ويقدم موسما جميلا بفضل صلابته الدفاعية"، مضيفا: "علينا أن نسيطر على الكرة. الحركة الهجومية ستكون محورية في المباراة".

وعن الإنهاك الذي قد يتعرض له فريقه؛ إذ قد يصل به الأمر إلى لعب 8 مباريات خلال 28 يوما خلال شهر فبراير/ شباط، قال أنشيلوتي: "نصب تركيزنا على تقييم الإنهاك، الأمر سيرتبط بالتعافي أكثر من أي شيء آخر. لا وقت للتدريب، ستساعد المباريات على تحسين الحالة البدنية وتقييم إنهاك اللاعبين".

وأشاد أنشيلوتي بلاعبيه داني سيبايوس وبفيديريكو فالفيردي على الرغم من تراجع مستوى سيبايوس منذ مونديال قطر 2022، وذلك بقوله:"سيبايوس يقدم مستوى جيدا للغاية، إنه جاد جدا في الملعب ويلعب بشخصية وثقة مع الكرة، مستواه في قمته وأتمنى أن يستمر هكذا"، وأضاف: "فيديريكو أفضل بكثير، تقييمه لا يرتبط بضرورة أن يسجل في كل المباريات".

المصدر / وكالات