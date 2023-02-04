نتائج 3 مباريات تجريبية أقيمت في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

استثمرت بعض أندية غزة توقف بطولة الدوري لمدة أسبوع واحد، وعقدت مباريات تجريبية في إطار مساعيها للحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بعد قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز والدرجة الأولى.

وأقيمت 3 مباريات تجريبية، حيث تغلب خدمات الشاطئ على الصداقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

سجل ثلاثية البحرية، حمادة أبو ريالة ومحمد السدودي وأنس أبو ستيتة، بينما سجل للصداقة صائب أبو حشيش وبلال النجار بالخطأ في مرماه.



وعلى ذات الملعب، فاز الأهلي على غزة الرياضي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شبير وحمادة صالح.

وتعادل نماء مع اتحاد بيت حانون ايجابيا بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.

سجل هدف الحوانين غسان أبو عودة، بينما سجل للمحاربين محمد القاضي.

ومن المقرر أن تستأنف الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى يوم الجمعة القادم، بينما تلعب الأسبوع الحالي مباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية لفرع " الوسطى والجنوب".