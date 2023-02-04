الاحتلال يزعم اعتراض مسيرة تابعة للمقاومة بغزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمقاومة الفلسطينية انطلقت من قطاع غزة وصولاً إلى مستوطنات غلاف غزة.

ونقل موقع صحيفة "معاريف" العبرية، عن مسؤولين أمنيين، أن جيش الاحتلال رصد طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة في أجواء مستوطنات الغلاف، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وأفادت بلدية مستوطنة سديروت، أنه بعد سماع دوي انفجار في المستوطنة، أفاد الجيش أنه لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لكن منظومة القبة الحديدية اعترضت "طائرة معادية" في سماء القطاع.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن طائرة بدون طيار تابعة لحركة "حماس" حلقت على ارتفاعات غير مسموح بها وتم إسقاطها في سماء قطاع غزة

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق صواريخ القبة الحديدة في الأجواء، رغم عدم سماع أصوات انطلاق صواريخ.

المصدر / فلسطين أون لاين