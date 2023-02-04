حمد: عدوان الاحتلال على أريحا أثبت عجزه عن كسر إرادة شعبنا

قالت الناشطة سمر حمد، إن اعتداءات الاحتلال على أريحا ومخيم عقبة جبر، لم ولن تكسر إرادة وصمود شعبنا، وستنقلب على الاحتلال، وقد آن الأوان للعالم المتفرج أن يتحرك لمنع الاحتلال من ارتكاب هذه الجرائم البشعة.

وبينت في تصريح صحفي أن عدوان الاحتلال الأخير، يأتي ضمن حلقة في سلسلة الاعتداءات المتكررة على كل ما هو فلسطيني، ومحاولة لإخماد الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال.

وأكدت حمد أن هذه الاعتداءات تأتي في ظل تحركات إقليمية ودولية تسعى لإسكات الشارع الفلسطيني المطالب بحقه.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني الآن في حالة موحدة في مواجهة الحكومة المتطرفة، والتي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بالدم والدمار.

وتواصل قوات الاحتلال، حصارها المفروض على مدينة أريحا، ومخيم عقبة جبر جنوبا، لليوم الثامن على التوالي.

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وتتواجد قوات الاحتلال على مداخل المدينة، من خلال حواجز عسكرية أقامتها قبل أسبوع، وتقوم بتقييد حركة مركبات المواطنين، والتدقيق في هويات ركابها، وذلك ضمن ما تسمى سياسة "العقاب الجماعي".

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، مخيم عقبة جبر، حيث أصابت 13 مواطنا واعتقلت آخري

وحاصرت قوات الاحتلال منزلين لعائلة المقيطي، وسط عمليات إطلاق نار وقذائف صوبها، وتجريف الأسوار والشوارع المحيطية بها، كما خلف الاقتحام دماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين، وهدم مزرعة للدواجن لعائلة المقيطي.

المصدر / فلسطين أون لاين