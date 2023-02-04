فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمد: عدوان الاحتلال على أريحا أثبت عجزه عن كسر إرادة شعبنا

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر.. رابط مشاهدة نهائي كأس أفريقيا للاعبين المحليين "الشان 2023"

مصرع خمسة أشخاص جراء انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا

مونديال الأندية.. الأهلي يهزم سياتل ويضرب موعدًا مع الريال

الضفة: نقابة المحامين تواصل تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات

5320 إصابة جديدة عام 2021.. السرطان المسبّب الثالث للوفاة في الضفة وغزة

"سيبقى قدوة للجيل الثائر".. حماس تدين حملة التحريض الإسرائيلية ضد الشيخ صبري

اتحاد كرة القدم يدرس إقامة المباريات على ملاعب محايدة

الظاهرية يواصل انتصاراته في دوري المحترفين والسموع والأمعري يحقّقان الفوز

"الإنتربول" يطارد مديرة مدرسة.. ما قصتها؟

حمد: عدوان الاحتلال على أريحا أثبت عجزه عن كسر إرادة شعبنا

04 فبراير 2023 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
...

قالت الناشطة سمر حمد، إن اعتداءات الاحتلال على أريحا ومخيم عقبة جبر، لم ولن تكسر إرادة وصمود شعبنا، وستنقلب على الاحتلال، وقد آن الأوان للعالم المتفرج أن يتحرك لمنع الاحتلال من ارتكاب هذه الجرائم البشعة.

وبينت في تصريح صحفي أن عدوان الاحتلال الأخير، يأتي ضمن حلقة في سلسلة الاعتداءات المتكررة على كل ما هو فلسطيني، ومحاولة لإخماد الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال.

وأكدت حمد أن هذه الاعتداءات تأتي في ظل تحركات إقليمية ودولية تسعى لإسكات الشارع الفلسطيني المطالب بحقه.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني الآن في حالة موحدة في مواجهة الحكومة المتطرفة، والتي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بالدم والدمار.

وتواصل قوات الاحتلال، حصارها المفروض على مدينة أريحا، ومخيم عقبة جبر جنوبا، لليوم الثامن على التوالي.

اقرأ أيضا: بعد تشديد الحصار.. مواجهات وإشعال إطارات جنوب أريحا

وتتواجد قوات الاحتلال على مداخل المدينة، من خلال حواجز عسكرية أقامتها قبل أسبوع، وتقوم بتقييد حركة مركبات المواطنين، والتدقيق في هويات ركابها، وذلك ضمن ما تسمى سياسة "العقاب الجماعي".

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، مخيم عقبة جبر، حيث أصابت 13 مواطنا واعتقلت آخري

 وحاصرت قوات الاحتلال منزلين لعائلة المقيطي، وسط عمليات إطلاق نار وقذائف صوبها، وتجريف الأسوار والشوارع المحيطية بها، كما خلف الاقتحام دماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين، وهدم مزرعة للدواجن لعائلة المقيطي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أريحا #سمر حمد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة