مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر.. رابط مشاهدة نهائي كأس أفريقيا للاعبين المحليين "الشان 2023"

رابط مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم السبت في نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2023 المقامة في الجزائر، وتقام على ملعب نيلسون مانديلا، وسط حضور جماهيري كبير.

مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر بدأت الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، التاسعة لدى جمهورية مصر وفلسطين والسودان وليبيا، العاشرة في السعودية ولبنان وقطر والكويت وسوريا والأردن والعراق.

أما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال في البطولة الافريقية المحلية هي قناة بي إن سبورتس الرياضية غير المفتوحة (beIN Sports HD 4) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

الجزائر ضد السنغال بث مباشر

ويسعى المنتخب الجزائري إلى إسعاد الجماهير التي تحضر داخل أرضية الملعب إذ قدم اللاعبون كافة مستوى مميز منذ انطلاق المسابقة حتى اللحظة وما زالوا يحتفظون بالهيمنة على الكثير من كرة القدم العربية والافريقية.

وحصل منتخب الجزائر على لقب كأس العالم باللاعبين المحليين لكن الفريق المستوى الأول فشل في الوصول إلى كأس العالم مونديال قطر إثر الخسارة في اللحظات الأخيرة أمام الكاميرون، إذ أصبحوا أمام مهمة جيدة للفوز.

وحقق منتخب الجزائر نتائج مميزة للغاية في البطولة الافريقية، إذ تمكن من الفوز على ليبيا واثيوبيا وموزمبيق على التوالي في دور المجموعات بذات النتيجة بهدف دون مقابل، الأمر الذي أصاب الخصوم في حيرة من أمرهم.

الجزائر والسنغال بث مباشر

وفي الدور التالي تجاوز المنتخب الجزائري نظيره ساحل العاج بهدف نظيف أيضا، لكن سحق النيجر بخماسية دون رد في نصف النهائي قبل أن يصل إلى المباراة النهائية أمام السنغال التي ستكون الخصم الأقوى له في البطولة.

أما منتخب السنغال فقد تغلب على ساحل العاج في افتتاح بطولة افريقيا للمحليين بهدف دون رد، قبل أن يتفوق على أوغندا بنفس النتيجة، ثم سحق جمهورية الكونغو بثلاثية وفاز لاحقا على موريتانيا ومدغشقر دون أهداف فيه.

مباراة الجزائر ضد السنغال مباشر ستكون منقولة مجانا على القناة الجزائرية الرياضية الأرضية للمواطنين في البلاد، لكن خارجها سيكونون أمام بي إن سبورتس والعديد من المواقع التي تعمل على توفير هذه الخدمة دون أي مقابل.