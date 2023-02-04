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مونديال الأندية.. الأهلي يهزم سياتل ويضرب موعدًا مع الريال

04 فبراير 2023 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
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ضمن الأهلي المصري، اليوم السبت، تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأميركي بهدف نظيف.

وسجّل الهدف الوحيد في اللقاء، اللاعب محمد مجدي افشة، في الدقيقة 88.

وبذلك، يضرب الفريق المصري موعدًا مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي "مونديال الأندية"، يوم الأربعاء المقبل، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية، الرباط.

وفاز الأهلي في مباراة الافتتاح على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بثلاثية نظيفة، بينما لعب سياتل أولى مبارياته في البطولة، اليوم السبت.

يُشار إلى أن الأهلي لم يسبق له مواجهة ريال مدريد في البطولة رغم مشاركته 7 مرات قبل ذلك.

المصدر / وكالات
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#المغرب #ريال مدريد #الأهلي #مونديال الأندية #سياتل

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