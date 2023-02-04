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بعد تشديد الحصار.. مواجهات وإشعال إطارات جنوب أريحا

04 فبراير 2023 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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إشعال إطارات في محيط مخيم عقبة جبر مساء اليوم

أشعل الشباب الثائر الإطارات المطاطية في مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، في حين تواصل قوات الاحتلال تشديد الحصار على المدينة لليوم الثامن على التوالي.

وكانت كتيبة مخيم عقبة جبر في أريحا، قد دعت المواطنين لإشعال الإطارات المطاطية في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وشهد المخيم اشتبكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي توغلت فجرا لاعتقال أحد المقاومين، لكن محاولاتها باءت بالفشل، بحسب مصادر في أريحا.

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وذكرت المصادر مساء اليوم، أن قوات نصبت العديد من الحواجز على المداخل الرئيسية والفرعية لأريحا ومخيم عقبة جبر، ويدقق جنود الاحتلال في هويات المواطنين ما يشدد القيود عليهم ويجبرهم على الانتظار لفترات طويلة للتفتيش.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال تشدد حصارها على مخيم عقبة جبر، حيث تحاصره لليوم الثامن على التوالي.

وأشارت إلى تصدي الشباب الثائر بكل قوة للاحتلال، لافتة إلى استمرار المواجهات على مدار ساعات وأيام الحصار.

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وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة، إصابة 13 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال، وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة، عقب محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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