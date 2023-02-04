5320 إصابة جديدة عام 2021.. السرطان المسبّب الثالث للوفاة في الضفة وغزة

قالت وزارة الصحة برام الله، اليوم السبت، إن مرض السرطان هو المسبّب الثالث للوفاة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتةً إلى تسجيل 5320 إصابة جديدة بالمرض خلال عام 2021.

ويصادف الرابع من شباط/ فبراير اليوم العالمي للسرطان، ويهدف هذا اليوم للتوعية بأخطار مرض السرطان وكيفية الوقاية منه وجلب انتباه الناس على نطاق واسع إلى السرطان بوصفه أحد أكبر المشكلات الصحية في العالم، حيث أثبتت الإحصاءات أن السرطان هو من أكبر مسبّبات الوفاة عالميًا.

السرطان في الضفة وغزة

في العام 2021 بلغ مجموع حالات السرطان الجديدة المُبلغ عنها في الضفة والقطاع 5,320 حالة وبمعدّل حدوث بلغ 108.1 لكل 100,000 من السكان.

وبلغ عدد الحالات في الضفة الغربية 3,368 حالة جديدة، وعند مقارنة عدد الحالات المُسجّلة في العام 2021 مع الحالات المُسجّلة في العام 2020 والتي بلغت حينها 3,191 حالة، نجد أن هناك زيادة سنوية بلغت 5.5%..

وبلغ معدل حدوث الإصابة بمرض السرطان في الضفة الغربية 119.6 حالة لكل 100,000 من السكان في الضفة الغربية في 2021. في حين بلغ عدد حالات السرطان المبلّغ عنها في قطاع غزة 1,952 حالة وبمعدل حدوث 92.6 حالة لكل 100,000 من السكان في العام 2021.

السرطانات الأكثر شيوعاً

ويشكّل سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في الضفة وغزة، حيث تم تسجيل 876 حالة سرطان ثدي جديدة في العام 2021، وكان معدل الحدوث بين الإناث 36.2 حالة لكل 100,000 من الإناث وهو الأكثر شيوعاً بين الإناث، ويأتي بالمرتبة الثانية سرطان القولون والمستقيم وبالمرتبة الثالثة سرطان الرئة.

في الضفة تم تسجيل 513 حالة جديدة من سرطان الثدي والتي شكّلت 15.2% من مجموع حالات السرطان المُسجلة. وأتى بالمرتبة الثانية سرطان القولون والمستقيم بتسجيل 463 حالة ويليهما سرطان الرئة بتسجيل 263 حالة.

في قطاع غزة سرطان الثدي هو أيضاً الأكثر شيوعاً، حيث تم تسجيل 363 حالة سرطان ثدي جديدة خلال العام 2021 بنسبة 18.6% من جميع حالات السرطان المسجّلة في قطاع غزة، ويأتي سرطان القولون في المرتبة الثانية فقد تم تسجيل 249 حالات جديدة و يحتل سرطان الرئة المركز الثالث بتسجيل 144 حالة.

وبالنسبة للإناث يأتي سرطان الثدي بالمرتبة الأولى من حيث الحدوث. أما بين الذكور حلّ بالمرتبة الأولى سرطان القولون والمستقيم، وبين الأطفال كانت اللوكيميا (ابيضاض الدم) هو الأكثر شيوعا خلال 2021.

وفيات السرطان

السرطان هو السبب الثالث للوفاة في الضفة وغزة خلال العام 2021، حيث تم تسجيل 2,048 حالة وفاة سببها السرطان وذلك بمعدل 41.6 وفاة لكل 100,000 من السكان.

بلغت عدد حالات الوفاة في قطاع غزة بسبب السرطان 810 وفاة، وشكلت 11.3% من جميع الوفيات في القطاع خلال العام 2021 وبمعدل 38.4 وفاة لكل 100,000 من السكان.

كما بلغت عدد حالات وفيات السرطان بالضفة 1,238 حالة بنسبة 12.2% من مجموع الوفيات المسجلة في الضفة، وبمعدل 44.0 وفاة لكل 100,000 من السكان.

وشكّلت وفيات الذكور نسبة 56.4% من الوفيات بسبب السرطان، في حين بلغت نسبة وفيات الإناث 43.6% من هذا المجموع. سبب ارتفاع نسبة الوفيات بين الذكور مقارنة بالإناث هو أن السبب الأول للوفاة بين مرضى السرطان هو سرطان الرئة، وهذا السرطان أكثر شيوعاً بين الذكور مقارنة بالإناث، ففي العام 2021 بلغت نسبة حالات سرطان الرئة بين الذكور 82.5% وبين الإناث 17.5%.

الاحتلال يحرم مرضى غزة

من جهتها، أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بأنّ سلطات الاحتلال تحرم 40 بالمائة من مرضى السرطان في القطاع من حقهم في العلاج بالخارج.

وأشار رئيس قسم علاج الأورام في وزارة الصحة خالد ثابت، إلى أنّ مرضى السرطان بالقطاع يواجهون تحدّيات متعدّدة تزيد من خطورة أوضاعهم الصحية.

وشدّد على أنّ أبرز التحديات تتمثّل بالقيود الصهيونية التي تحرم المرضى من الحصول على حقهم بالعلاج وتمنع دخول الأدوية اللازمة لهم.

ولفت إلى أن المستشفيات في غزة تعاني نقصًا كبيرًا في خدمات العلاج الإشعاعي اللازم لمرضى الأورام ما يضطرهم إلى إلزامية تحويل المصابين للعلاج بالخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين