الظاهرية يواصل انتصاراته في دوري المحترفين والسموع والأمعري يحقّقان الفوز

غزة/ وائل الحلبي:

واصل شباب الظاهرية انتصاراته في دوري "ooredoo" للمحترفين بفوزه الثمين على البيرة، في ختام منافسات الجولة الـ17 والتي شهدت تحقيق السموع والأمعري الفوز على حساب أهلي الخليل وإسلامي قلقيلية.

الظاهرية حافظ على حظوظه قوية في المنافسة على اللقب، بعدما عاد بفوز ثمين من أمام مضيفه البيرة بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على استاد الشهيد فيصل الحسيني.

الغزلان رفعوا رصيدهم بهذا الفوز إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن المكبّر وهلال القدس صاحبي المركزين الأول والثاني برصيد 40 نقطة، وتجمّد رصيد البيرة عند 20 نقطة في المركز السابع.

هدف الظاهرية الوحيد تمكّن من تسجيله عبر مهاجمه علي عدوي (45+5).

وحقّق السموع فوزًا ثمينًا على أهلي الخليل بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد دورا، ليتقدّم السموع خطوة مهمّة نحو الابتعاد عن مراكز الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة وتقدّم للمركز التاسع، وتوقف رصيد أهلي الخليل عند 13 وتراجع للمركز العاشر.

ويدين السموع بهذا الفوز الثمين لنجمه ليث خروب صاحب هدفي المباراة الذي سجّلهما في الدقيقتين (13) و(50).

وجدّد الأمعري آماله في الهرب من مقصلة الهبوط بفوزه على إسلامي قلقيلية، بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على استاد الجامعة الأمريكية، ليرفع الأمعري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

محمد صلاح افتتح التسجيل للأمعري في الدقيقة (8)، وعزّز زميله صالح ظاهر النتيجة بالهدف الثاني (80).