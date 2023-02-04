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إدارة سجن النقب تواصل عزل (68) أسيرًا وتُنكّل بهم

04 فبراير 2023 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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أكّد نادي الأسير أنّ إدارة سجن النقب، تواصل عمليات التّنكيل بحقّ (68) أسيرًا يقبعون في قسم (6)، وتفرض بحقّهم عملية عزل جماعي، وتجردهم من احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الأغطية والملابس، ومنذ تعرضهم لعملية القمع في الـ28 من كانون الثاني/ يناير المنصرم حتى اليوم.

وأضاف النادي في بيان اليوم السبت، أنّ "الأسرى لم يتمكنوا من الاستحمام، وتحرمهم كذلك من الخروج إلى ساحة السجن (الفورة)، كما وتتعمد قوات القمع اقتحام القسم بشكلٍ متكرر".

وبيّن أنّ الأسرى يعانون البرد الشديد، خاصّة أنّ سجن (النقب) وفي هذا الوقت من العام تحديدًا يكون شديد البرودة، كونه يقع في الصحراء، حيث لا تتوفر لدى الأسرى سوى بطانيات لا تقيهم من البرد القارس، عدا عن أنّ عددها محدود.

ولفت أنّ الإدارة تتعمد إحضار الطعام غير مطهي جيدًا، كما أنّ كمية الخبز التي تزودهم بها نصف الكمية التي يحتاجونها، علمًا أنّ عددًا من الأسرى هم من كبار السن، والمرضى.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّه ورغم الجهود المستمرة منذ أيام من أجل إنهاء عزلهم ومعاناتهم، إلا أنّ الإدارة تواصل سياسة التّنكيل بحقّهم، ولا تستجيب لمطالب الأسرى.

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وحمّل النادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، وطالب الجهات المختصة وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالتدخل العاجل من أجل إنهاء معاناتهم.

يُذكر أنّ الأسرى الـ(68) تعرضوا لعملية قمع في 28 كانون الثاني المنصرم، ونقلتهم إدارة السجون من قسم (8) إلى قسم (6)، بعد الاعتداء عليهم والتنكيل بهم، وتزامن ذلك مع عمليات قمع تعرَّض لها الأسرى في عدة أقسام، في سجون (عوفر، مجدو، الدامون) بالإضافة إلى سجن (النقب).

يُشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجن (النقب) يبلغ نحو (1300) أسير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #الاحتلال #سجن النقب

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