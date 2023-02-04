الاستقلال يعود بفوز كاسح من أمام خدمات الدير والمغازي يلاقي معن

غزة/ وائل الحلبي:

حقق الاستقلال فوزا كبيرا على مضيفه خدمات دير البلح بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الدرة، في افتتاح الجولة الـ16 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

الفوز الكاسح للاستقلال رفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة في المركز الرابع لحين انتهاء بقية المباريات، وتجمد رصيد خدمات الدير عند 15 نقطة متراجعا للمركز الثامن في الترتيب بفارق الأهداف.

وسجّل أهداف الاستقلال كل من: محمد النبعات هدفين (18) و(27) ومنصور العجيلي هدفين (47) و (61) وإبراهيم العيادي (64)، وسجّل لخدمات الدير باسم النصاصرة (55).

وتتواصل اليوم مباريات الجولة الـ16 بلقاء وحيد يجمع خدمات المغازي وشباب معن، ويسعى المغازي لتحقيق الفوز على أمل الاستفادة من تعثّر اتحاد الدير الذي سيلاقي جماعي رفح يوم غدٍ الاثنين.

ويملك المغازي في رصيده 29 نقطة في المركز الثاني، ويحتل اتحاد الدير المركز الأول برصيد 31 نقطة، ويحتاج الأخير للفوز على الجماعي لحسم الصعود للدرجة الأولى دون النظر لنتيجة مباراة المغازي، الذي سيكون بدوره بحاجة للفوز على شباب معن وانتظار تعثّر اتحاد الدير بالتعادل أو الخسارة لخطف بطاقة الصعود.