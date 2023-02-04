لبحث التطورات الميدانية.. النخالة يلتقي رئيس المخابرات المصرية

بحث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة مع رئيس جهاز المخابرات العامَّة المصرية الوزير عباس كامل، اليوم السبت، تطورات الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كامل مع النخالة في العاصمة القاهرة، على هامش زيارة يجريها الأخير إلى مصر، حسب بيان لحركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد البيان، بأن النخالة ووفدًا مرافقًا له التقى مع رئيس المخابرات المصرية في القاهرة، وناقش معه آخر التطورات في فلسطين المحتلة خاصة الأوضاع في القدس والضفة الغربية لا سيّما مدينة جنين.

وبحث الجانبان "الأوضاع السياسية بشكل عام والداخلية بشكل خاص المرتبطة بالقضية الفلسطينية".

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كما ناقش النخالة مع كامل "الجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسبل استعادة الوحدة الفلسطينية"، حسب البيان ذاته.

وأشار البيان، إلى أن الجانبَين اتفقا على استمرار الاتصالات والتشاور بشأن جميع القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة والقدس بشكل خاص.

المصدر / فلسطين أون لاين