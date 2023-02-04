قرارٌ مهمٌّ من إدارة ريال مدريد بشأن سيبايوس

عرض ريال مدريد الإسباني على لاعب خط الوسط داني سيبايوس عقدًا جديدًا يضمن استمرار مسيرته في "سانتياغو برنابيو" حتى يونيو/ حزيران من عام 2026.

ودفع تألق داني سيبايوس مؤخرًا مع ريال مدريد -حسب صحيفة "آس" الإسبانية- إدارة النادي الملكي للتحرّك سريعًا من أجل تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، خاصة مع تبقي أقل من 4 أشهر على انتهاء عقده الحالي.

وفاجأ سيبايوس الجميع بتقديم مستويات مذهلة في الأسابيع الأخيرة، نجح خلالها في تعويض غياب بعض نجوم ريال مدريد بسبب الإصابة، الأمر الذي دفع كثيرين لوصفه بصفقة الشتاء المنتظرة.

وانضم سيبايوس إلى صفوف ريال مدريد عام 2017، قادمًا من ريال بيتيس، ومنذ ذلك الوقت خاض مع النادي الملكي 58 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف، كما خاض موسمين مُعارًا إلى أرسنال الإنجليزي.

ورغم جلوسه كثيرًا على مقاعد البدلاء هذا الموسم، عاد سيبايوس من بعيد ليشغل دورًا مهمًّا في صفوف ريال مدريد.

وإجمالًا، شارك سيبايوس في 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، منها 12 مواجهة في الدوري الإسباني، مُسهمًا بـ5 أهداف (سجّل هدفًا واحدًا، قدّم 4 تمريرات حاسمة).

المصدر / وكالات