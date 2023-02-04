"سيبقى قدوة للجيل الثائر".. حماس تدين حملة التحريض الإسرائيلية ضد الشيخ صبري

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أنّ حملة التحريض الشرسة التي يقودها الإعلام العبري بحق خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، لن تكسر عزيمته، ولن تثنيه عن مواصلة الدفاع عن القدس والأقصى.

وقال حمادة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس: "إن محاولات الاحتلال اليائسة لتغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية المؤثّرة عن ساحة القدس والأقصى، يهدف للاستفراد بهما ضمن حملة شاملة لاستكمال السيطرة عليهما، وتنفيذ مخططات حكومة الاحتلال المتطرّفة بفرض التقسيم الزماني والمكاني والتهيئة لهدم الأقصى وإقامة "الهيكل" المزعوم."

وأشاد الناطق باسم حماس، "بالشيخ عكرمة صبري الذي وقف ثابتًا شامخًا أمام محاولات صدّه عن الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك على مدار السنوات السابقة".

وأشار إلى ما واجهه صبري خلال دفاعه عن القدس والأقصى من المعاناة والملاحقة، بالرغم من بلوغه سن الرابعة والثمانين من عمره.

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وحمّل حمادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحملة "الهمجية بحق الشيخ".

وشدّدت حماس على أن الشيخ عكرمة صبري "سيبقى قدوة للجيل الثائر في التشبّث بالأرض وحماية المقدّسات".

وزعمت صحيفة "معاريف" العبرية أن الشيخ عكرمة صبري يؤيّد العمليات الاستشهـادية، ويدعو للمواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستهجنة بقاءه خارج أسوار السجن.

وقالت الصحيفة في عنوان تصدّر صفحتها الأولى، اليوم السبت، تحت عنوان "محرّضو القدس" إن الشيخ صبري هو "أحد آلات التحريض الكبرى ضد اليهود، ولا زالت الدولة تسمح لشخص كهذا بالتجول حراً".

وجاء التقرير في صفحتين كاملتين، توسطتهما صورة للشيخ صبري، وإلى جانبيه الشيخ رائد صلاح، والمطران عطا الله حنا.

وأشار التقرير إلى أن "الشيخ صبري يؤيّد العمليات الاستشهادية، ويدعو المسلمين للشهادة، ويشارك في مناسبات حماس، وحزب الله اللبناني، والجهاد الإسلامي".

المصدر / فلسطين أون لاين