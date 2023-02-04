استطلاع إسرائيلي: ازدياد التخوّفات الإسرائيلية من اندلاع حرب أهلية

كشف استطلاع أجراه المعهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن أكثر من ثلث مستوطني كيان الاحتلال الإسرائيلي يخشون من اندلاع حرب أهلية.

وحسب موقع (I24) العبري، أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي نشر اليوم السبت، أن 55 بالمائة من المستوطنين يعتقدون أن فرص نشوب حرب أهلية منخفضة، لكن الآخرين ما زالوا يتوقّعون حدوثها.

وأشار الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة التوتر بين المتدينين والعلمانيين في المجتمع الصهيوني، بنسبة 18 في المائة، مقارنة بـنحو ستة بالمائة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويعتقد 43 بالمائة أن "إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي" ليس جيدًا، مقابل 31 في المائة يعتقدون أنه جيد.

وأكد المعهد أن المعطيات "تظهر انقسامًا عميقًا في الرأي العام الإسرائيلي، حيث يختلف المشاركون في الاحتجاج عن غير المشاركين، في مواقعهم وخلفيتهم الاجتماعية والديموغرافية".

ووفقًا للمعهد، فإن "مثل هذا الوضع، من الانقسامات المتداخلة، يمثّل خطورة كبيرة على الاستقرار في (إسرائيل)".

يُذكر أن نتائج استطلاع للرأي نشره المركز منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أظهر أن المستوطنين منقسمون بشدّة حول المحاكم والحقوق، لكنهم متحدون في التشاؤم وانعدام الثقة.

وأوضح المركز أنّ "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي السنوي أظهر خلافات عميقة بين الجماعات العرقية والسياسية حول القضايا الساخنة، في حين أن الآمال بالمستقبل والثقة بالمؤسسات تتراجع على مستوى المجتمع".

المصدر / وكالات