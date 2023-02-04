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تصريح غريب من مدرّب بايرن ميونيخ بشأن مبابي قبل مباراة سان جيرمان

04 فبراير 2023 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
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تصريح غريب من مدرب بايرن ميونيخ بشأن مبابي قبل مباراة سان جيرمان

قال مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا يوليان ناغلسمان، الجمعة، إنه يعتقد أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سيلعب مع باريس سان جرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متهمًا النادي الفرنسي "بلعب البوكر". 

وسبق أن أعلن سان جرمان الخميس أنّ نجمه سيغيب "لثلاثة أسابيع" بسبب إصابة في الفخذ، مما يحرمه من المشاركة في مواجهة 14 شباط/فبراير في العاصمة الفرنسية. 

وقال ناغلسمان "لا أعتقد أنه سيغيب"، زاعمًا أن النادي الباريسي قدّم تشخيصًا افتراضيًا لحالة مبابي. 

وشرح "لا أعرف ما الذي لديه، (لكن) أفترض أنه سيلعب. ما يُقال على الموقع غامض. إذا لم تكن إصابة بنيوية، لا أستطيع أن أتخيّله يغيب عن المباراة، لكنني لا أعرف".

وأضاف "احضر للمباراة كأنه سيشارك".

واستُبدل مبابي، الذي سجّل 25 هدفًا مع سان جرمان هذا الموسم منها سبعة في دوري أبطال أوروبا، في الدقيقة 21 من فوز فريقه 3-1 على مونبلييه الأربعاء. 

إلى جانب مبابي، تدور الشكوك حول جاهزية كل من البرازيلي نيمار والإسباني سيرخيو راموس، لكن يُتوقع أن يكونا جاهزين في الوقت المناسب لمواجهة بطل ألمانيا. 

بدوره، يعاني فريق ناغلسمان من إصابات عدّة، في ظل الغياب الطويل للحارس المخضرم مانويل نوير والظهير المغربي نصير مزراوي والمدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديس. 

كذلك، يغيب المهاجم السنغالي ساديو مانيه عن الملاعب منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكنّه عاد إلى التدريبات، على الرغم من أنه لن يشارك في موقعة "بارك دي برانس".

المصدر / وكالات
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#باريس سان جرمان #بايرن ميونخ #كيليان مبابي

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