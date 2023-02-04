يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية اليوم موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، حيث يريد الفريق الأحمر الفوز والتأهل للعب ضد ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

سيكون موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش

موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة

موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الساعة 19:00 بتوقيت السعودية

تشكيل الأهلي أمام سياتل ساوندرز

من المتوقع أن السويسري كولر مدرب الأهلي سوف يعتمد على نفس تشكيلة مباراة أوكلاند، بعد الاطمئنان على حالة الظهير الأيمن محمد هاني، بعد تعرضه لكدمة في المباراة السابقة.

وقال كولر في مؤتمر صحفي: "مواجهة سياتل صعبة، إنه منافس قوي يميل إلى أسلوب اللعب اللاتيني، ويملك أصحاب مهارات مميزة، خاصة من لاعبي أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "يتعامل الأهلي مع كل مباراة كأهم مباراة في الموسم، كما يعلم الجميع قدرات الأهلي".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانغ، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام سياتل ساوندرز

تتولى القناة المغربية الرياضية وشبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، ومنها مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

حكم مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإنجليزي أنتوني تايلور حكماً لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وسيعاون الحكم الإنجليزي كل من مواطنيه: غاري بيسيوك وآدم نان، وسيكون الصيني ما نينغ حكماً رابعاً، علماً أنه أدار مباراة الأهلي أمام أوكلاند.

ويشرف على تقنية الفيديو الفرنسي جيروم بريسار، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

وسيكون على تقنية الفيديو لاحتساب حالات التسلل الجزائري مقران جورايري، ويعاونه المغربي رضوان جيد.

المصدر / فلسطين أونلاين