تسريب يُحرج بيكيه ويكشف ما فعله مع ميسي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة المعتزل، تآمر مع إدارة البارسا، لإخراج الأرجنتيني ليونيل ميسي من النادي.

وقال الصحفي الإسباني بيبي في برنامج "Salvame"، ونقلت حديثه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بيكيه خان ميسي، وتلك الخيانة فرّقت بينهما رغم لعبهما مع بعضهما في فريق برشلونة لسنوات طويلة جدًا".

وأضاف الصحفي: "اكتشف ميسي أن بيكيه تآمر مع كبار مسؤولي النادي لإجباره على الرحيل عن النادي، حيث تحقّق ما أرادوه ورحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي".

وتابع الصحفي حديثه: "ميسي نزل إلى غرف الفريق لجمع أغراضه، وكتب على السبورة في غرفة الفريق (كلمة) تعني الخائن، ونزل بعدها بيكيه إلى الغرفة وسأل جوردي ألبا: هل كتبها ليو؟ ولمن كتبها؟".

وبيّن الصحفي أن الخلاف بين ميسي وبيكيه امتد إلى شاكيرا وأنتونيلا، لكن زوجة ميسي أعربت بالآونة الأخيرة عن دعمها للمغنية الكولومبية بعد انفصالها عن بيكيه.

المصدر / وكالات