قاسم: نحيي الشباب المقاوم الذي أربك جيش الاحتلال في مخيم عقبة جبر

وجه الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم التحية للشباب المقاوم الذي تصدي ببطولة وبسالة لاقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وخاض اشتباك مسلح أربك جيش الاحتلال، وأفشل أهدافه من اقتحام المخيم.

وقال في تصريح صحفي :" إن قوات الاحتلال عجزت عن اعتقال المقاومين حسب اعتراف جيش العدو نفسه"، لافتاً إلى تمدد حالة الفعل المقاوم على طول مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وعرضها.

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وأكد أن مقاومة أهالي وشباب الضفة تؤكد على أن الثورة المتعاظمة ستستمر حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب أريحا لاعتقال منفذي عملية إطلاق النار على مطعم إسرائيلي الأسبوع الماضي، إلا أن عملية الاقتحام تكللت بالفشل وعدم اعتقال المطلوبين.

المصدر / فلسطين أون لاين