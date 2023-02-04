مساعٍ لرأب الصدع .. وإعادة الاستقرار للساحة الرياضية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تواصلت المساعي من قِبل عدد من الشخصيات الاعتبارية والرياضية، لرأب حالة الصدع والتوتر التي تشهدها الساحة الرياضية خلال الوقت الراهن.

ويُعقد مساء اليوم السبت اجتماعًا بين الشرطة الفلسطينية واتحاد كرة القدم مع مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية، لبحث تداعيات ما حصل عقب نهاية مباراة اتحاد الشجاعية وشباب رفح التي أُقيمت على ملعب رفح البلدي الأسبوع الماضي.

كما وسيتم عقد لقاءات مُكثّفة خلال الساعات القادمة، لمحاولة تطويق الأزمة، على أن يتبعها اتخاذ قرارات حازمة، لمنع انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة.

وأُجريت عدة اتصالات مع إدارتي قطبي مدينة رفح الشباب والخدمات، للوصول لحلٍّ بعد التراشق الإعلامي بينهما، وزيادة حالة الاحتقان بين جماهير الناديين.

ويدرس اتحاد كرة القدم إقامة المباريات في الجولات القادمة بدون جماهير، في حال لم يتم التوصل لحلول تُنهي الأزمة الراهنة.