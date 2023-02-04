تعرّف على فضل صيام الأيام البيض لشهر رجب 2023

يصادف اليوم السبت الموافق 4 شباط/فبراير الجاري، وبالتقويم الهجري 13 رجب 1444، أولى الأيام البيض لشهر رجب من العام الجاري 2023م، علماً بأن شهر رجب هو من الأشهر الحُرم المباركة.

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام، أنه روي عن ابن عباس عن النبيﷺ: «كان لا يدع صوم أيام البيض، في سفر ولا حضر» روي عن النبي محمد: «إن كنتَ صائمًا فعَليك بالغُرِّ البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرةَ، وخمس عشرةَ». أوصى النبي الصحابة بصيام الأيام البيض، فقال واصفًا صيامها: «هي صيام الدهر».

اقرأ أيضاً: هل صح عن النبي قول "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان"

ومن جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه، وصيام هذه الأيام سنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها.

وهناك العديد من الأحاديث النبوية التي تدل على صيام الأيام البيض وفضلها فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).

ويوافق غدا الأحد 5 فبراير 2023 ثاني الأيام البيض وهو يوم 14 رجب 1444، بينما يوافق آخر الأيام البيض يوم الإثنين المقبل 6 فبراير وهو يوم 15 رجب 1444.

وبحسب دار الإفتاء، فإنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع مثل صيام الأيام البيض الثلاث وصيام أيام الاثنين والخميس، بشرط ألا يكون فعل الصائم شيء من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم.

المصدر / فلسطين أون لاين