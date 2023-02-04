الإعلان عن كشف المسافرين عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وذكرت خلال إعلان مقتضب، اليوم السبت: إنّ "السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/5)، وكذلك للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/5).

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وطالبت بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يُسمح بتأخر أيّ مسافر عن الموعد المُعلن من قِبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

المصدر / فلسطين أون لاين