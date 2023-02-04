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مرفق رابط الفحص.. طالع موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية المرتقب

04 فبراير 2023 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقّعت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن يتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية والتي تصرف بتمويل من الاتحاد الأوروبي كمساعدات طارئة، خلال شهر شباط/فبراير الحالي.

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وذكرت المصادر ذاتها، أنّ صرف الشيكات سيتم بعد صرف رواتب موظفي السلطة العموميين، مشيرة إلى أنّ 116 ألف أسرة تستفيد من هذه الشيكات.

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يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي الذي يساهم بنحو 50 % من قيمة الشيكات، حوّل لوزارة المالية الفلسطينية منذ أسابيع مساهمته، بينما تترقب وزارة المالية في رام الله اكتمال باقي الدفعة بمجرد وصول أموال المقاصة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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