مرفق رابط الفحص.. طالع موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية المرتقب

توقّعت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن يتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية والتي تصرف بتمويل من الاتحاد الأوروبي كمساعدات طارئة، خلال شهر شباط/فبراير الحالي.

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وذكرت المصادر ذاتها، أنّ صرف الشيكات سيتم بعد صرف رواتب موظفي السلطة العموميين، مشيرة إلى أنّ 116 ألف أسرة تستفيد من هذه الشيكات.

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يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي الذي يساهم بنحو 50 % من قيمة الشيكات، حوّل لوزارة المالية الفلسطينية منذ أسابيع مساهمته، بينما تترقب وزارة المالية في رام الله اكتمال باقي الدفعة بمجرد وصول أموال المقاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين