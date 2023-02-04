مباراة ودية جديدة في غزة .. اليوم

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تواصل أندية غزة إجراء مباريات تجريبية في إطار مساعيها للحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بعد قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز والدرجة الأولى.

ويلتقي الصداقة وخدمات الشاطئ اليوم السبت عند الساعة الثالثة عصراً، على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الصداقة بضيفه اتحاد بيت حانون في الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز، فيما يلعب الشاطئ مع ضيفه أهلي النصيرات في نفس الجولة، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى.

يُذكر أن اتحاد خانيونس تغلب على نظيره شباب رفح أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء التجريبي الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي.

وسجل ثلاثية الاتحاد "عمر أبو عبيدة، ويوسف لولو، وحاتم نصار"، بينما سجل هدف الزعيم الوحيد اللاعب عبد الرحمن الحميدي.