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بيان جديد يُهاجم اتحاد كرة القدم

04 فبراير 2023 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

أصدر نادي أهلي بيت حانون بياناً، أبدى فيها اعتراضه على قرار اتحاد كرة القدم برفع العقوبة عن لاعب الأهلي الفلسطيني محمد شبير، بعدما أقرت لجنة الانضباط بفرض العقوبة عليه بالإيقاف 4 مباريات.

وأكد النادي أنه رفع كتاب لاتحاد الكرة اعترض فيه على قراره برفع العقوبة، إلا أن الأخير رد على الكتاب بأن له الحق برفع العقوبات أو تغليظها، حسب اللوائح والقوانين.

 واتهم النادي اتحاد كرة القدم بالعمل بسياسة المحاباة والكيل بمكيالين لصالح أندية يرغب  الإتحاد في صعودها على حساب أندية أخرى منافسة لها.

 وحمل النادي الإتحاد تبعيات قراراته ، مشيرا إلى أنه إذا لم يستجب فسيكون للنادي مواقف أخرى سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق.

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#اتحاد كرة القدم #الأهلي الفلسطيني #أهلي بيت حانون

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