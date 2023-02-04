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خلال الأسبوع الماضي

الداخلية: 10130 مغادراً و11441 وافداً عبر منفذ بيت حانون

04 فبراير 2023 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (29 يناير - 3 فبراير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10130 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11441 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9960 مواطنين و137 أجنبياً، و33 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 11281 مواطناً، و138 أجنبياً، و17 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #وزارة الداخلية #حاجز بيت حانون #احصائية المرور

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