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غزة.. إغلاق البحر حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية

04 فبراير 2023 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق بحر قطاع غزة حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وذكرت النقابة في بيان مقتضب: أنه "تم التوافق ما بين نقابة الصيادين والشرطة البحرية على إغلاق البحر ومنع العمل فيه أمام الصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في الأيام القادمة".

وقالت: "يأتي ذلك ابتداء من صباح اليوم السبت الموافق 4/2/2023 وحتى إشعار آخر لحين تحسن الأحوال الجوية"، مضيفة: "وعلى جميع الأخوة الصيادين التأكد من تامين ممتلكاتهم البحرية على طول ساحل قطاع غزه حرصا على سلامه للجميع".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الصيادين #بحر غزة #الأحوال الجوية #إغلاق البحر

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