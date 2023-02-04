غزة.. إغلاق البحر حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق بحر قطاع غزة حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وذكرت النقابة في بيان مقتضب: أنه "تم التوافق ما بين نقابة الصيادين والشرطة البحرية على إغلاق البحر ومنع العمل فيه أمام الصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في الأيام القادمة".

وقالت: "يأتي ذلك ابتداء من صباح اليوم السبت الموافق 4/2/2023 وحتى إشعار آخر لحين تحسن الأحوال الجوية"، مضيفة: "وعلى جميع الأخوة الصيادين التأكد من تامين ممتلكاتهم البحرية على طول ساحل قطاع غزه حرصا على سلامه للجميع".

المصدر / فلسطين أون لاين