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وسط دعوات للأهالي بالتصدي للعدوان

محدث بالفيديو والصور إصابات واعتقالات خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم في أريحا

04 فبراير 2023 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال المعتدية على مخيم عقبة جبر في أريحا

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية، حيث تجددت الاشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال في المنطقة، وسط دعوات من الأهالي في أريحا للنزول إلى الشوارع والتصدي لقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أنّ 3 مواطنين أصيبوا فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه لمخيم عقبة جبر بأريحا، مشيرة إلى أنّ الاحتلال طلب من أهالي حارة المقايطة بمخيم عقبة جبر بالخروج من منازلهم جميعًا، وأنّ دخانًا تصاعد من داخل أحد المنازل المحاصرة في المنطقة.

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وأضافت إنه تم اعتقال المواطن عوني لافي ونجليه محمد وجميل لافي، خلال عملية الاقتحام، مستكملة أنه تم الشروع بهدم أحد المنازل في المنطقة.

من جانبها، دعت مساجد أريحا إلى التبرع بالدم في ظل اشتداد الحملة العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم عقبة جبر والمستمرة منذ ليلة أمس.

وفي السياق، اندلعت النيران في آلية لجيش الاحتلال جراء استهدافها بزجاجة حارقة داخل المخيم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #اقتحام #الضفة الغربية #مخيم عقبة جبر

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