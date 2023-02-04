تعرف على حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن حالة الطقس في فلسطين ستتأثر بمنخفض جوي خلال هذه الأيام بإذن الله.

وتشهد محافظات الوطن، بناءً على توقعات الدائرة خلال الأيام القادم تساقط للأمطار بغزارة وانخفاض لدرجات الحرارة تكون في بعض الأيام متدنية عن غيرها من الأيام بشكل كبير، مع هبات رياح تتراوح بين 60-80 كم/ ساعة، وعواصف رعدية، وتساقط للبرد في بعض المناطق وكذلك يكون البحر خلالها هائجاً.

وعليه تكون النشرة الجوية لـ طقس فلسطين خلال الأيام على هذا النحو:

الحالة الجوية لـ طقس فلسطين لـ يوم السبت القادم 4-2:

يشهد الجو، اليوم السبت، برودة عالية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف محافظات فلسطين، وغزيرة بعض الأماكن، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط للبرد غالباً وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر هائج موجه.

الحالة الجوية لـ طقس فلسطين لـ يوم الأحد القادم 5-2:

تشهد الحالة الجوية يوم غدٍ الأحد، توجد للغيوم، ويطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، مع بقاء فرصة لنزول أمطار متفرقة على بعض المحافظات، خاصة في ساعات الأولى من النهار، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية غالباً، وتقدر سرعتها حوالي 60 - 70 كم / ساعة، والبحر هائج موجه.

الحالة الجوية لـ طقس فلسطين لـ يوم الإثنين القادم 6-2:

يشهد طقس فلسطين ومدنها منخفض جوي آخر، وتكون فيه الأجواء ميهأة لتساقط الأمطار بشكل كبير في مختلف محافظات والمدن ومصحوب برياح شديدة البرودة، ويكون الجو خلال هذا اليوم بارداً وعاصفاً في آن واحد، ويشهد الجو تساقط للبرد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتتراوح سرعتها في بعض الهبات من 70-80 كم / ساعة، والبحر هائج موجه.

الحالة الجوية لـ طقس فلسطين لـ يوم الثلاثاء القادم 7-2:

تستمر الحالة الجوية في فلسطين بتأثرها بالمنخفض الجوي بشكل كبيرة في هذا اليوم، ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل في مختلف مدن فلسطين، شديد البرودة أكثر من الأيام السابقة، وتشهد تساقط للأمطار بغزارة ومصحوبة بعواصف رعدية قوية، وتساقط البرد أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا وتتراوح سرعتها في بعض الهبات من 70-80 كم/ساعة، والبحر مائجا.

ومن المتوقع أن تشهد جبال وبعض محافظات الوطن في الضفة الغربية تساقط زخات ثلجية، وفق ما تنبأ به بعض المختصين.

الحالة الجوية لـ طقس فلسطين لـ يوم الأربعاءالقادم 8-2:

من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء آخر أيام المنخفض ولكن يكون الجو فيه ماطراً ، وبارداً نسبيًا، ومصحوب بعواصف رعدية، في ساعات اليوم الأولى، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 60-70 كم/ ساعة، والبحر هائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الفلطسينية المواطنين خلال هذا المنخفض من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

الحالة الجوية لـ طقس فلسطين لـ يوم الخميس القادم 9-2:

يطرأ عل الحالة الجوية في فلسطين ومدنها في هذا اليوم ارتفاع في درجات الحرارة ويكون الجو غائم ومشمساً ولا يوجد فرصة لتساقط الأمطار فيه وتبدأ درجات الحرار بالارتفاع في قادم الأيام.

المصدر / فلسطين أون لاين