الطقس: منخفض جوي مصحوب بزخات من الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي، لذا يكون الجو، اليوم السبت، باردا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائجاً.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة في ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم / ساعة، والبحر مائجا.

والاثنين، تتأثر فلسطين بمنخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم / ساعة، والبحر مائجا.

ويستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي، لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة، والبحر مائجا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين