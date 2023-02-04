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مدافع فالنسيا يوجه رسالة لفينيسيوس بعد تدخله العنيف.. وهذه عقوبته

04 فبراير 2023 . الساعة 01:36 بتوقيت القدس
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باوليستا لحظة تدخله العنيف على فينيسيوس

وجه المدافع الإسباني - البرازيلي، غابرييل باوليستا اليوم الجمعة، اعتذاراً لفينيسيوس جونيور، بعد تدخله العنيف عليه خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني الخميس.

وقال باوليستا الجمعة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أقبل الانتقاد والبطاقة الحمراء، ولست فخوراً بذلك، أنا لاعب صارم، لكني نبيل. لم أكن أرغب في إلحاق الضرر بفينيسيوس".

وتابع: "نحن نعاني كثيراً في هذا النادي الكبير (يقصد فالنسيا)، نشهد وضعاً صعباً للغاية وأحياناً من الصعب السيطرة على أعصابنا، لم أتمالكها وأعتذر له من القلب، وكذلك لجماهير فريقي، وسنواصل حتى النهاية لتغيير هذا الوضع".

من جانبٍ آخر، فرضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف مباراتين بحق باوليستا، وذلك بسبب "ركله الخصم دون خيار المنافسة على الكرة باستخدام القوة المفرطة".

وفاز ريال مدريد في اللقاء بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف الغريم برشلونة المتصدر بـ50 نقطة.

المصدر / وكالات
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