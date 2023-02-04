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وفاة ثلاثة أطفال سوريين غرقا قرب مخيم للاجئين شرق لبنان

04 فبراير 2023 . الساعة 00:19 بتوقيت القدس
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مكان غرق الأطفال في مجرى مائي غمرته الأمطار والسيول

توفي ثلاثة أطفال من اللاجئين السوريين غرقا الجمعة في قناة مائية ملأتها الأمطار الغزيرة والسيول قرب مخيمهم في سهل القاع بشرق لبنان.

وقال بشير مطر إن "شقيقين كانا يسبحان في بركة ماء غرقا، وجاء ابن عمّهما ليخلصهما فغرق معهما".

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنه تم العثور على جثث الأطفال الثلاثة "بعد عمليات بحث قام بها عناصر من الجيش ومديرية المخابرات وبمساعدة من البلدية التي استقدمت جرافة".

وذكرت أن الأطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، مشيرة إلى أن جثثهم نقلت إلى مستشفى الهرمل الحكومي بواسطة الدفاع المدني.

وتضرب عاصفة لبنان منذ بضعة أيام متسببة بأمطار غزيرة وتساقط ثلوج وملحقة أضرارا بالبنى التحتية المترهلة في هذا البلد الذي يعاني أزمة حادة على أكثر من مستوى.

ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي مطلع كانون الأول/ديسمبر المجتمع الدولي مواصلة دعمه الحيوي للبنانيين واللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً على أراضيه، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية متمادية منذ ثلاث سنوات.

المصدر / وكالات
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