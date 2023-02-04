الطقس: منخفض جوي يصل البلاد خلال ساعات

تتأثر البلاد خلال الساعات 24 القادمة بمنخفض جوي جديد يصنف بالمتوسط الى جيد الفعالية بمشيئة الله.

وبحسب موقع طقس فلسطين: "من المتوقع أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي مع ساعات الصباح من اليوم السبت على أن يستمر تأثيره حتى ساعات الليل وفجر الأحد".

ومن المتوقع ان تبقى البلاد خلال ساعات مساء اليوم تتأثر بتيارات بحرية هوائية باردة قادمة من البحر المتوسط تؤدي الى تشكل سحب ركامية ماطرة في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد في بعض الفترات إن شاء الله.

ويوم السبت يسود جو بارد وماطر إن شاء الله وتنشط الرياح نهاراً وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية قوية أحياناً.

ويوم الأحد يستقر الجو من جديد وبشكل مؤقت قبل أن يتشكل منخفض جوي آخر يبدو أكثر برودة إن شاء الله في النصف الثاني من الأسبوع القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين