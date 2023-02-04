"بن غفير" يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو

هدد ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" بالاستقالة من حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال شهور، وفق ما نقلت قناة "13" العبرية مساء اليوم.

ونقلت القناة عن مصادر إن "بن غفير" انتقد بشدة سياسات الحكومة، وتراخيها بالرد في قطاع غزة، وتأجيل إخلاء الخان الأحمر في منطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة".

وأبلغ الوزير المقربين منه، بحسب المصادر ذاتها، أنه "في حال لم يتمكن خلال ثمانية أشهر من إحداث تغيير مهم في الملفات المذكورة داخل الحكومة، فسيقدم استقالته".

ووفق المصادر نفسها، "يعتقد بن غفير أن لديه شركاء في محاولة إحداث التغيير".

وزعمت أن حكومة نتنياهو "لديها الاستعداد والرغبة لإحداث التغيير في تلك الملفات، ويعتقدون أن الوزير بن غفير ليس وحده في الحملة".

وقالت المصادر ذاتها، إن بن غفير من ناحية أخرى "راضٍ فعلا عن تحركات وخطوات لم تكن لتحدث في حكومة أخرى، من بينها إغلاق منازل الفلسطينيين من منفذي العمليات، وهدم المنازل في القدس الشرقية، وحملة التنقلات في أقسام الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، والسماح باستخراج رخص أسلحة لآلاف الإسرائيليين".

المصدر / وكالات