هذه الحبوب يمكنها أن تقلل الكوليسترول بنسبة 70%

أشارت دراسة جديدة إلى أن نوعًا معينًا من الحبوب يمكنه المساعدة في خفض نسب الكوليسترول في الجسم بنسبة 70% مقارنة بعقار "الستاتين".

ويتسبب ارتفاع الكوليسترول، الذي يُطلق عليه "القاتل الصامت"، في حدوث مشكلات لصحة القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويستخدم عقار "الستاتين" لخفض كمية الكوليسترول التي ينتجها جسمك. ومع ذلك، يمكن أن يكون فول الصويا بأشكاله المختلفة فعالًا أيضا، وفق بحث جديد نشرته صحيفة "إكسبريس".

ويعتبر فول الصويا مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن المختلفة، وله فضل في انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

ويقول البحث الجديد إن تناول دقيق الصويا المحتوي على بروتين "ب كونغلايسينين" لديه القدرة على تقليل مستويات الكوليسترول "السيئة" في الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن فول الصويا يمكنه أن يقلل من ارتفاع الكوليسترول ومستويات الدهون الأخرى بنسبة تصل إلى 70%.

علاوة على ذلك، كان فول الصويا قادرًا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض الكبد الدهني، وتصلب الشرايين، مما يقلل فرص تراكم الدهون في الأوعية الدموية.

وقال مؤلف الدراسة، إلفيرا دي ميغا، إن تأثيرات فول الصويا على استقلاب الكوليسترول لا ترتبط فقط بتركيزات البروتين وتكوينه، بل بـ"الببتيدات" المضمنة فيه، والتي يتم إطلاقها في المعدة خلال الهضم.

في سياق متصل، يعتبر اتباع نظام غذائي غير صحي أحد أهم أسباب انتشار مشاكل الكوليسترول، خاصة في ظل اتجاه كثير من الناس إلى تناول الوجبات السريعة.

وعادة ما ينصح خبراء التغذية الناس باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، بحيث يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان للوقاية من الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

ونقلت "إكسبريس" سابقا عن خبيرة تغذية قولها، إن إضافة بعض أنواع السمك والخضار إلى النظام الغذائي للإنسان يساهم في خفض مستوى ضغط الدم والكوليسترول.

وقالت خبيرة التغذية "روزي ميلن"، إن "أفضل الأغذية لخفض الكوليسترول وضغط الدم هي الخضروات الورقية الخضراء والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والأنشوجة والسلمون المرقط والتونة والماكرين وسمك أبو سيف".

وأشارت إلى أنه "وفقا للدراسات تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول".

ولفتت إلى أن "الأفوكادو والمكسرات والشوكولاتة الداكنة والتوفو من الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم والذي يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول".

المصدر / فلسطين أون لاين