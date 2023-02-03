إنجاز رائع للجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي

توج النجم الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي خلال شهر يناير/ كانون الثاني، وهي الجائزة التي يقدمها النادي كل شهر لأفضل لاعب من خلال تصويت للجماهير يستمر لبضعة أيام؛ إذ تفوق الجزائري على زميلَيه في الفريق جاك غريليش وناثان آكي.

وتألق محرز خلال الشهر الماضي بشكل لافت للانتباه في مباريات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد على حد سواء، بفضل أدائه المميز؛ إذ شارك في 6 مباريات، سجل خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين، مسهما بقسط كبير في فوز فريقه بمباريات مهمة أمام خصوم كبار على غرار توتنهام وتشيلسي.

وتمكن النجم الجزائري من حصد لقب الأفضل في مانشستر سيتي للمرة الثانية تواليا، بعدما نجح في الحصول على اللقب ذاته في الشهر الماضي، نظير تألقه الكبير في المباريات التي تلت بطولة كأس العالم قطر 2022، وكان قائداً حقيقياً لهجوم سيتي في مختلف المسابقات التي لعبها.

المصدر / وكالات