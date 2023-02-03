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رسمياً: نيمار يغيب عن مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز

03 فبراير 2023 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
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رسمياً: نيمار يغيب عن مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز

سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراته الثانية توالياً مع باريس سان جرمان الفرنسي، بعد استبعاده عن لقاء السبت في الدوري المحلي ضد تولوز على ملعب بارك دي برانس لمشكلة في فخذه، بحسب ما أعلن نادي العاصمة المملوك قطرياً.

وكان البرازيلي البالغ 30 عاماً يتلقى العلاج ويتدرّب بمفرده طوال الأسبوع. غاب عن فوز الأربعاء ضد مونبلييه (3-1) حيث تعرض زميله كيليان مبابي لاصابة عضلية بفخذه.

ويغيب مبابي ثلاثة أسابيع عن الملاعب، ولن يكون متوافراً لخوض ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في 14 شباط/فبراير.

ويُتوقع أن يعود نيمار، أغلى لاعب في العالم، إلى التمارين بشكل طبيعي الأسبوع المقبل، على غرار زميله قلب الدفاع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لاصابة بفخذه.

المصدر / وكالات
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#نيمار #باريس سان جيرمان #تولوز

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