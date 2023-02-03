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انطلاق منافسات الجولة الحاسمة بالدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب

03 فبراير 2023 . الساعة 20:59 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق عصر غدا السبت منافسات الجولة الـ16 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب، بلقاء وحيد يجمع خدمات دير البلح والاستقلال والذي يجمعهما على ملعب الدرة.

ونجح خدمات الدير والاستقلال في تأمين بقائهما في البطولة بعد هبوط الرباط للدرجة الثالثة، لكن يسعى الفريقان لتحقيق فوز معنوي خاصة الاستقلال الذي يريد التقدم للمركز الرابع مع تواجده حاليا في المركز السادس برصيد 19 نقطة، فيما يريد أصحاب الأرض تحقيق الفوز الغائب عنهم في أخر سبعة مباريات، حيث يتواجد الفريق في المركز السابع برصيد 15 نقطة ولن يتمكن من التقدم في الترتيب حتى في حال فوزه على الاستقلال.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات الجولة يوم غد الأحد بلقاء يجمع خدمات المغازي وشباب معن على ملعب الدرة.
وتختتم منافساتها يوم الاثني بلقاء اتحاد دير البلح وجماعي رفح على ملعب الشهيد محمد الدرة، ولقاء القادسية وضيفه الرباط على ملعب رفح.

ويتصدر اتحاد الدير ترتيب مجموعة الوسطى والجنوب برصيد 31 نقطة ويحتاج للفوز على جماعي رفح لحسم بطاقة التأهل للدرجة الأولى، فيما سيكون المغازي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة بحاجة للفوز في مباراته أمام معن بشرط خسارة اتحاد دير البلح أو تعادله أمام الجماعي لكي يحسم بطاقة التأهل لصالحه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كرة القدم #دوري غزة

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