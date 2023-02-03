جبل المكبر يحافظ على صدارة دوري المحترفين والهلال يجتاز وادي النيص بفوز كاسح

غزة/ وائل الحلبي:

حافظ جبل المكبر على صدارته لترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين، بفوزه الكبير على مضيفه بلاطة، وواصل هلال القدس تشديد الخناق عليه بعدما عاد من أمام وادي النيص بفوز كاسح، وتمكن شباب الخليل من اجتياز عقبة ضيفه ثقافي طولكرم.

عاد جبل المكبر بفوز كبير من أمام مضيفه مركز بلاطة، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية، في افتتاح الجولة الـ17 من دوري المحترفين.

المكبر رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول، متفوقا على جاره هلال القدس صاحب نفس الرصيد بفارق المواجهات المباشرة، وتوقف رصيد بلاطة عند 28 نقطة في المركز الخامس.

الشوط الأول للمباراة انتهى سلبيا، قبل أن يتمكن الضيوف من تسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني عبر زيد قنبر (50) و عبد الحميد أبو حبيب بالخطأ في مرماه (78) و عارف الحاج (84) ومحمد المشة (90+3).

بدوره واصل هلال القدس ملاحقة المكبر بفوز كاسح على وادي النيص، بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد الخضر، ليرفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد وادي النيص عند 19 نقطة في المركز الثامن.

أهداف الهلال الخمسة سجلها كلا من : أحمد أبو حماد هدف ذاتي (29) ورشيد شواهنة (45+3) ومحمد مراعبة (50) ومحمد خليل (72) وشاهر شلباية (89)، وشهد اللقاء طرد فراس أبو حماد لاعب وادي النيص في الدقيقة (53).

واستعاد شباب الخليل توازنه بفوزه الثمين على ثقافي طولكرم، بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد دورا، ليرتقي الفريق للمركز الثالث مؤقتا برصيد 37 نقطة، وتوقف رصيد الثقافي عند 22 نقطة في المركز السادس.

سجل هدفي شباب الخليل عبد اللطيف البهداري (44) وشاهر الطويل (90+3).

المصدر / فلسطين أون لاين