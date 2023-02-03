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نزيف الدم الطاهر وقود للانتفاضة

"حماس" تنعى الشهيد "قلالوة"

03 فبراير 2023 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد عبد الله سميح أحمد قلالوة (26 عاما)، من قرية الجديدة جنوب جنين، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة

وقالت الحركة في بيان: "إن نزيف دم الشهادة الطاهر في أرجاء الوطن سيكون وقوداً لانتفاضة شعبنا في وجه عدوان الاحتلال وإجرامه، ودفاعاً عن القدس والأقصى المبارك".

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وأضافت: "نعزّي ذوي الشهيد قلالوة، وندعو أبناء شعبنا إلى مواصلة النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، ومقاومينا الأبطال إلى استهداف قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المواقع والثكنات".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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