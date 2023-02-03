"بحر": تطبيع السودان يتناقض مع إرادة الشعب السوداني

قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، إن إعلان وزارة الخارجية السودانية بشأن التطبيع مع الاحتلال يتناقض مع عقيدة وإرادة الشعب السوداني الرافض للتطبيع والذي عبرت عنه الأحزاب والمؤسسات السودانية في سياق الموقف الأصيل المعهود تاريخياً على السودان الشقيق.

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وأكد بحر في تصريح صحفي أن الاحتلال يسعى إلى التغلغل في المنطقة بما يخدم أجندته العنصرية ويكرس جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات، واصفاً التطبيع بأنه يشكل تهديداً حقيقياً على الأمة العربية والإسلامية بأسرها.

وشدد على أن التطبيع يوفر بيئة مواتية للاحتلال لتصعيد عدوانه على القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعا بحر القيادة السودانية إلى التراجع عن هذا التوجه الخطير، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية وطنية وعربية وإسلامية لمواجهة التطبيع مع الاحتلال، والتحرك دبلوماسياً وميدانياً من أجل وقف جريمة التطبيع مع الاحتلال، ونبذ المطبعين.

المصدر / فلسطين أون لاين