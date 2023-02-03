استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه على حاجز حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب فلسطيني، قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، بزعم محاولة الاستيلاء على سلاح جندي من جيش الاحتلال.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استلام جثمان الشاب عبد الله قلالوة وهو من قرية الجديدة جنوب جنين، مشيرة أنه يجري نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي.





وتصاعدت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

وفي الفترة الممتدة من 27-1-2023 حتى 2-2-2023 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 5 فلسطينيين، ومقتل 8 مستوطنين وإصابة 22 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين