آخر التطورات بشأن مستقبل محمد النني مع أرسنال

كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي عن آخر التطورات بشأن مستقبل الدولي المصري محمد النني مع الفريق، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة إيفرتون في الجولة 22 من "البريميرليغ" إن "طريقة نادي أرسنال دائما هي بذل أقصى جهد في التعامل مع اللاعبين".

وأضاف المدرب الإسباني: "عندما تسير الأمور في الاتجاه المعاكس (إصابة النني)، يصبح الوضع أكثر تعقيدا، وهنا يجب على النادي التصرف بشكل صحيح، ولدينا العديد من الأمثلة على ذلك، وعلى النادي الاستمرار على هذا النحو".

ولم يجب أرتيتا بشكل مباشر عن سؤال بشأن تمديد عقد النني مع أرسنال من عدمه، بينما تؤكد تقارير إنجليزية أن الإعلان الرسمي عن استمرار اللاعب في استاد الإمارات بات مسألة وقت.

يذكر أن النني كان يقدم مستويات متميزة مع أرسنال خلال الموسم الحالي، لكنه تعرض لإصابة قوية في الركبة وخضع لعملية جراحية مؤخرا، ليتأكد غيابه عن مباريات الفريق في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد النجم المصري البالغ من العمر 30 عاما مع أرسنال في يونيو/ حزيران المقبل، ويحق له التفاوض مع أي ناد في الوقت الراهن، دون العودة لإدارة "الغانرز".

المصدر / وكالات