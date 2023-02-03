تطورات إصابة مبابي وقلق داخل باريس سان جيرمان

تهدد إصابة أحد نجوم الفريق مرة أخرى موسم باريس سان جرمان قاريًا بعد تأكد غياب كيليان مبابي عن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد العملاق بايرن ميونيخ الالماني، في حين لا يخوض سباقًا سهلا للاحتفاظ بلقبه في الدوري الفرنسي مع ابتعاده بفارق خمس نقاط في الصدارة أمام مرسيليا قبل انطلاق منافسات المرحلة الثانية والعشرين.

عانى مبابي من إصابة في الفخذ الايسر خلال الشوط الاول من الفوز على مونبلييه (3-1) منتصف الاسبوع، وخرج بعد مرور 20 دقيقة بعد أن فشل في ترجمة ركلة جزاء مرتين مع بداية المباراة.

وأعلن نادي العاصمة الخميس أن مهاجمه سيغيب "ثلاثة أسابيع" وبالتالي عن لقاء بايرن في 14 شباط/فبراير الحالي، بالاضافة الى مواجهة مرسيليا الاربعاء المقبل في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

يثير ذلك تساؤلات حول طريقة تعامل سان جرمان مع نجم منتخب فرنسا من بداية مونديال قطر 2022 حتى النهائي الذي سجل فيه هاتريك في الخسارة بركلات الترجيح ضد الأرجنتين، لكنه اختار العودة إلى التدريبات مع ناديه بعد ثلاثة أيام فقط.

حصل لاحقًا على إجازة لمدة أسبوع في بداية كانون الثاني/يناير، لكنه لم يكن حاسمًا كالعادة - إذ سجّل هدفًا واحدًا منذ استئناف الدوري بعد كأس العالم وعطلة الاعياد كان من ركلة جزاء ضد ستراسبورغ في 28 كانون الاول/ديسمبر، فضلاً عن خماسية في شباك فريق مغمور في مسابقة الكأس.

يتصدر فريق المدرب كريستوف غالتييه ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن مرسيليا الثاني، ويفتتح المرحلة الثانية والعشرين السبت ضد ضيفه تولوز.

ولم يظهر سان جرمان بمستويات خارقة مؤخرًا رغم ثلاثي الرعب مبابي، الأرجنتيتي ليونيل ميسي بطل العالم والبرازيلي نيمار، ومني بخسارتين في آخر خمس مباريات في الدوري، مقابل تعادل وفوزين.

وتنتظره في المرحلة المقبلة رحلة حذرة الى موناكو الرابع قبل أن يستقبل ليل السادس.

وفي حين يرتقب عودة مبابي، متصدر ترتيب الهدافين في المسابقة الأوروبية مع المهاجم المصري لليفربول الإنكليزي محمد صلاح (7)، في الوقت المناسب لمباراة الإياب ضد بايرن في 8 آذار/مارس، سيأمل أن يكون وجود ميسي ونيمار كافيًا للخروج بنتيجة جيدة ذهابًا من ملعب بارك دي برانس.

المصدر / وكالات