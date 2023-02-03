أرسنال يعلن تجديد عقد نجمه البرازيلي

جدّد الجناح الدولي البرازيلي غابريال مارتينيلي عقده مع أرسنال لفترة طويلة، وفق ما أعلن متصدر ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم الجمعة.

وجاء في بيان للنادي اللندني "وقّع مارتينيلي على عقد جديد مع النادي، ملتزمًا بمستقبله على المدى الطويل معنا".

وأشارت التقارير الى أن عقد ابن الـ22 عامًا يستمر حتى العام 2027 مع أرسنال الذي لديه العادة بعدم الكشف عن مدة عقود لاعبيه.

وصل مارتينيلي الى شمال لندن في صيف 2019 ونجح في التأقلم سريعًا على الراوق الايسر، وخاض حتى الآن 111 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

كان ضمن الفريق الأولمبي البرازيلي الذي توج بذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021، قبل أن يستدعى في العام التالي الى المنتخب الاول للمرة الاولى وكان ضمن التشكيلة التي خاضت مونديال قطر 2022.

قال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا في بيان "نحن سعداء لأن غابي وقّع على عقد جديد طويل الأمد. يرى مشجعونا جودته وطاقته في كل مرة يرتدي فيها القميص وهو على هذا النحو كل يوم في التدريبات أيضًا، بعمله الجاد وقيمه الإيجابية".

وتابع "لا يزال غابي صغيرًا جدًا، لذلك نعلم أنه لا يزال هناك الكثير ليقدّمه ومن الرائع أن نكون في هذه الرحلة معًا. نحن الآن متحمسون لمواصلة تطوير موهبته الكبيرة ونتطلع إلى رؤيته يؤدي مع أرسنال في السنوات المقبلة".

المصدر / وكالات