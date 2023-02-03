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بالفيديو والصور قاسم: المقاومة في غزة ترقب الأحداث وسيف القدس لايزال مشرعاً

03 فبراير 2023 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
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نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة، وقفة في منطقة غرب مدينة غزة نصرة للأقصى ودعمًا للمقاومة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يعبث بصواعق التفجير جراء اعتداءاته المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأكد قاسم أن "المقاومة في غزة ترقب الأحداث وسيف القدس لايزال مشرعاً لحماية القدس والأقصى".

وشدد على أن "كتائب القسام ستكون سيفاً ودرعاً لشعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة"، مشيرا إلى أن المقاومة ستكون خلف أسرانا في قضيتهم العادلة.

وأشار قاسم إلى أن الشباب الثائر في الضفة بعثروا أوراق الاحتلال ونطالبهم باستمرار مقاومتهم، مبينًا أن المرابطون في المسجد الأقصى يقفون حاجزًا أمام مخططات الاحتلال.

وذكر أن الاحتلال يحاول تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ونحيي شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن حقه ووطنه في كل أماكن تواجده

ونبه الناطق باسم حماس أن هناك محاولات من الإدارة الأمريكية لإنهاء الانتفاضة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، مستنكرا كل من أدان عملية القدس التي جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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